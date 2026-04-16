    • 16 апреля, 2026
    • 04:52
    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Администрация США намерена следить за ценами на автозаправочных станциях внутри страны, чтобы не допустить их искусственного завышения по мере возвращения мирового топливного рынка к нормальному состоянию.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    "Мы будем отслеживать действия автозаправочных станций. Когда цены на нефть росли, они очень быстро повысили стоимость топлива. Мы надеемся, что, когда цены на нефть снижаются, они будут столь же оперативно снижать и цены на бензин. За последние 10 дней они уже заметно упали. Я настроен оптимистично и считаю, что в период с 20 июня по 20 сентября мы вновь сможем покупать бензин по 3 доллара", - сказал он на брифинге для журналистов в Белом доме.

    По данным Американской автомобильной ассоциации, в настоящее время средняя цена одного галлона бензина в США составляет 4,108 доллара.

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    07:05

    Австралийский суд одобрил экстрадицию экс-пилота США Даггана в Соединенные Штаты

    06:41

    США усиливают противоминную операцию в Ормузском проливе

    06:07

    ЦБ Таиланда ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год из-за войны в Иране

    05:52

    Нариман Ахундзаде внес вклад в победу "Коламбус Крю"

    05:31

    Сенат США отклонил резолюции о блокировке продажи вооружений Израилю

    05:06

    WSJ: Пентагон обсуждает с автоконцернами США наращивание выпуска вооружений

    05:01

    В США до конца года ожидают поставку первого взвода Abrams с ИИ

    04:58
    Презентована книга "Иреван: эхо истории и утраченного наследия"

    04:52

