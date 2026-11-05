В Ормузском проливе загорелся танкер после подрыва на мине
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 14:39
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Танкер загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) Ирана.
По утверждению иранской стороны, судно нарушило правила прохода через пролив, находилось в небезопасном районе его восточной части и отключило системы обнаружения и навигации.
"В очередной раз предупреждаем судовладельцев, что Ормузский пролив небезопасен и закрыт для судов, пытающихся пройти через него без предварительного согласования", - говорится в заявлении.
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