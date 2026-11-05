В Ормузском проливе загорелся танкер после подрыва на мине

Танкер загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) Ирана.

По утверждению иранской стороны, судно нарушило правила прохода через пролив, находилось в небезопасном районе его восточной части и отключило системы обнаружения и навигации.

"В очередной раз предупреждаем судовладельцев, что Ормузский пролив небезопасен и закрыт для судов, пытающихся пройти через него без предварительного согласования", - говорится в заявлении.