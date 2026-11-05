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    В Ормузском проливе загорелся танкер после подрыва на мине

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 14:39
    В Ормузском проливе загорелся танкер после подрыва на мине

    Танкер загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) Ирана.

    По утверждению иранской стороны, судно нарушило правила прохода через пролив, находилось в небезопасном районе его восточной части и отключило системы обнаружения и навигации.

    "В очередной раз предупреждаем судовладельцев, что Ормузский пролив небезопасен и закрыт для судов, пытающихся пройти через него без предварительного согласования", - говорится в заявлении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Исламская Республика Иран Подрыв на мине
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