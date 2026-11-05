Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Шавкат Мирзиёев: Усилия Ильхама Алиева и героизм азербайджанского народа стали важным фактором Победы

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 20:10
    Шавкат Мирзиёев: Усилия Ильхама Алиева и героизм азербайджанского народа стали важным фактором Победы

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что огромные усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева по мобилизации политического, дипломатического и военного потенциала страны во имя единой цели, а также беспримерный героизм и стойкость, проявленные азербайджанским народом, стали важнейшими факторами исторической Победы.

    Как передает Report, Шавкат Мирзиёев в поздравительном письме президенту Азербайджана по случаю Дня победы отметил, что благодаря мудрой и последовательной политике Ильхама Алиева, высокому управленческому мастерству и подлинной самоотверженности во имя Отечества шесть лет назад многовековые чаяния азербайджанского народа воплотились в жизнь. Были достигнуты выдающиеся результаты - восстановлена историческая справедливость и обеспечена территориальная целостность государства.

    Ильхам Алиев Шавкат Мирзиёев 8 Ноября - День Победы
    Şavkat Mirziyoyev: İlham Əliyevin səyi və Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı Qələbənin mühüm amili oldu
    Mirziyoyev credits Aliyev's leadership and Azerbaijani people's heroism for historic victory
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