Шавкат Мирзиёев: Усилия Ильхама Алиева и героизм азербайджанского народа стали важным фактором Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что огромные усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева по мобилизации политического, дипломатического и военного потенциала страны во имя единой цели, а также беспримерный героизм и стойкость, проявленные азербайджанским народом, стали важнейшими факторами исторической Победы.

Как передает Report, Шавкат Мирзиёев в поздравительном письме президенту Азербайджана по случаю Дня победы отметил, что благодаря мудрой и последовательной политике Ильхама Алиева, высокому управленческому мастерству и подлинной самоотверженности во имя Отечества шесть лет назад многовековые чаяния азербайджанского народа воплотились в жизнь. Были достигнуты выдающиеся результаты - восстановлена историческая справедливость и обеспечена территориальная целостность государства.