Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 19:59
    Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы Азербайджана

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Дорогой брат.

    С большим удовольствием сердечно поздравляю Вас, моего дорогого брата, и весь народ Азербайджана по случаю славного праздника Вашей страны - Дня Победы, передаю наилучшие пожелания.

    Благодаря Вашей мудрой и последовательной политике, высокому управленческому мастерству и подлинной самоотверженности во имя Отечества шесть лет назад многовековые чаяния азербайджанского народа воплотились в жизнь. Были достигнуты выдающиеся результаты - восстановлена историческая справедливость и обеспечена территориальная целостность государства.

    Ваши огромные усилия по мобилизации политического, дипломатического и военного потенциала страны во имя достижения единой цели, а также беспрецедентный героизм и стойкость, проявленные азербайджанским народом, стали важными факторами этой исторической Победы.

    Несомненно, этот грандиозный праздник послужит продвижению Вашей страны по пути мира и спокойствия, стабильности и неуклонного прогресса, воспитанию будущих поколений в духе патриотизма и уважения к национальным ценностям.

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, ряд важных встреч, проведенных с Вами в этом году в Баку, Ташкенте и Бухаре, плодотворные переговоры и достигнутые важные договоренности открыли новую страницу в истории наших многогранных отношений.

    В частности, подписание Договора о вечной дружбе стало важным практическим шагом на пути вывода отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами на качественно новый уровень.

    Уверен, что в результате совместных усилий наши взаимовыгодные и долгосрочные отношения и впредь будут последовательно углубляться соответствии с имеющимся значительным потенциалом во имя общего благополучия наших исторически близких друг другу братских народов.

    Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, процветания и постоянного прогресса".

    Шавкат Мирзиёев Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы Азербайджано-узбекистанские отношения
    Şavkat Mirziyoyev Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
    Shavkat Mirziyoyev congratulates Ilham Aliyev on Victory Day
    44 filmi
    44 filmi

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