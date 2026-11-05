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    Зеленский и Кошта обсудили ускорение евроинтеграции Украины

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 19:22
    Зеленский и Кошта обсудили ускорение евроинтеграции Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры в Мадриде, в ходе которых затронули вопросы ускорения евроинтеграционного процесса Украины, а также подготовку к трехсторонним переговорам с участием РФ и США в Абу-Даби.

    Как сообщает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

    По его словам, стороны обсудили возможность завершения работы по всем переговорным кластерам к концу 2026 года с последующим переходом к закрытию переговорных глав в следующем году, что позволит ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу.

    Кроме того, Зеленский и Кошта рассмотрели новые предложения украинской стороны, которые могут способствовать ускорению евроинтеграции. Как отметил президент Украины, Кошта намерен обсудить эти идеи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    "Разумеется, говорили о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби и наших приоритетах. Я проинформировал его о вчерашнем разговоре с американской стороной", - написал он.

    Президент Украины подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах по вопросам гарантий безопасности и экономического восстановления страны. По его словам, Кошта поддерживает эту позицию Киева.

    Антониу Кошта Владимир Зеленский Евроинтеграция Российско-украинский конфликт Украина Европейский союз (ЕС)
    Zelenski və Koşta Ukraynanın Avropaya inteqrasiyasının sürətləndirilməsini müzakirə ediblər
    Zelenskyy and Costa discuss Ukraine's EU accession and Abu Dhabi talks
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