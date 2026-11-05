Зеленский и Кошта обсудили ускорение евроинтеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры в Мадриде, в ходе которых затронули вопросы ускорения евроинтеграционного процесса Украины, а также подготовку к трехсторонним переговорам с участием РФ и США в Абу-Даби.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

По его словам, стороны обсудили возможность завершения работы по всем переговорным кластерам к концу 2026 года с последующим переходом к закрытию переговорных глав в следующем году, что позволит ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу.

Кроме того, Зеленский и Кошта рассмотрели новые предложения украинской стороны, которые могут способствовать ускорению евроинтеграции. Как отметил президент Украины, Кошта намерен обсудить эти идеи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Разумеется, говорили о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби и наших приоритетах. Я проинформировал его о вчерашнем разговоре с американской стороной", - написал он.

Президент Украины подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах по вопросам гарантий безопасности и экономического восстановления страны. По его словам, Кошта поддерживает эту позицию Киева.