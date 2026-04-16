    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir
    Benyamin Netanyahu

    İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu

    "Amerikalı dostlarımız bizi İranla əlaqələri barədə məlumatlandırırlar. Bizim və ABŞ-nin məqsədləri üst-üstə düşür: Biz zənginləşdirilmiş uranın İrandan çıxarılmasını, İranın uran zənginləşdirmə imkanlarından imtina etməsini və təbii ki, boğazların açılmasını istəyirik.

    Bu hekayənin necə bitəcəyini və ya hətta necə inkişaf edəcəyini demək hələ tezdir. Hərbi əməliyyatların mümkün yenidən başlamasını gözləyərək, istənilən ssenariyə hazırıq", - Netanyahu video müraciətində bildirib.

