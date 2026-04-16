    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ikinci oyunları başlayır

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ikinci oyunlarına bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, birinci oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    "Ordu" "Gəncə"nin qonağı olacaq. Qarşılaşma Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da start götürəcək. İlk görüşdə "hərbçilər" üstün olub - 108:106.

    Günün ikinci matçında NTD və "Neftçi" komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Oyun Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da başlayacaq. NTD ilk dueldə qalib gəlib - 97:94.

    Xatırladaq ki, 1/4 final mərhələsinin digər qarşılaşmaları aprelin 17-də baş tutacaq. Cütlərdə iki qələbəyə çatan tərəf yarımfinala yüksələcək.

    Azərbaycan Basketbol Liqası NTD BK Neftçi BK Ordu BK Gəncə BK Gəncə İdman Sarayı Bakı İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    09:46

    Azərbaycan və Türkiyə arasında məhkəmə sahəsində fikir mübadiləsi aparılıb

    Hadisə
    09:43

    Vergidə üfüqi monitorinq üçün ərizənin forması və doldurulma qaydası təsdiqlənib

    Biznes
    09:43

    "Real"da baş məşqçi postuna dörd namizəd var

    Futbol
    09:38

    Beynəlxalq axtarışa verilən məktəb direktoru Türkiyədən Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    09:37

    İranda məktəblər distant təhsilə keçməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    09:32

    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:31

    Şəmkirdə kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:31

    Universitetlərə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    09:30
    Foto

    Ordubadda qaya uçqunu olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti