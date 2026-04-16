    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçiriləcək

    Futbol
    • 16 aprel, 2026
    • 09:23
    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçiriləcək

    UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları bu gün baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu matçlardan sonra yarımfinalçıların adlarına aydınlıq gələcək.

    Niderlandın AZ klubu Ukrayna "Şaxtyor"unu qəbul edəcək. "Fiorentina" evdə "Kristal Pelas"ı, AEK "Rayo Valyekano"nu sınağa çəkəcək. "Maynts 05" isə Fransada "Strasburq"la üz-üzə gələcək.

    UEFA Konfrans Liqası

    1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

    16 aprel

    20:45. AZ (Niderland) – "Şaxtyor" (Ukrayna)

    İlk oyun 0:3

    23:00. "Fiorentina" (İtaliya) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)

    İlk oyun – 0:3

    23:00. AEK (Afina, Yunanıstan) – "Rayo Valyekano" (İspaniya)

    İlk oyun – 0:3

    23:00. "Strasburq" (Fransa) – "Maynts 05" (Almaniya)

    İlk oyun – 0:2

