Papua-Yeni Qvineyada baş verən torpaq sürüşməsində 10 nəfər ölüb
Digər
- 16 aprel, 2026
- 08:57
Papua-Yeni Qvineyanın şərqində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində ən azı 10 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yeni Zelandiya Radiosu məlumat verib.
Qeyd olunub ki, hadisə materikin şimal-şərqində, Yeni Britaniya adasında yerləşən Şərqi Yeni Britaniya əyalətində baş verib. Uzun müddət davam edən güclü yağışlar və daşqınlardan sonra torpaq sürüşməsi Qazel kəndinə dəyib.
Vurğulanıb ki, hələ də itkin düşmüş insanların dağıntılar altında qalması ehtimalı var və bu da ölənlərin sayını artıra bilər. Xilasetmə xidmətləri hadisə yerində işlərini davam etdirir.
