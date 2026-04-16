Şahbaz Şərif Qətər əmiri ilə müdafiə və enerji sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB
- 16 aprel, 2026
- 14:33
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Qətər əmiri Təmim bin Həməd Al Tani ilə Yaxın Şərq və Fars körfəzi ölkələrindəki vəziyyəti müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, Şərif bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Biz regiondakı, xüsusilə Fars körfəzi ölkələrindəki vəziyyəti müzakirə etdik, sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün gərginliyin azaldılması, dialoq və sıx beynəlxalq koordinasiyanın vacibliyini vurğuladıq" – o bildirib.
Bundan başqa, baş nazir təhlükəsizlik, müdafiə və energetika sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə edib.
O, İslamabadın Qətərə və regionun digər ölkələrinə yönəlmiş hücumları qətiyyətlə pislədiyini vurğulayıb və Doha ilə həmrəyliyini ifadə edib.
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Qətər əmiri Təmim bin Həməd Al Tani ilə görüşmək üçün bu ölkənin paytaxtı Dohaya gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" telekanalının məlumatında deyilir.
Tərəflər İranla ABŞ arasında uzunmüddətli atəşkəsə nail olunması perspektivlərini müzakirə etmək niyyətindədirlər.
Məlumata görə, dünən Şərif Ciddədə Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanla görüşüb. Görüşdə ABŞ ilə İran arasında atəşkəsə nail olunmasında, həmçinin İslamabadda keçirilmiş danışıqların təşkilində Pakistanın rolu müzakirə edib.