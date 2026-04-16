    Другие страны
    16 апреля, 2026
    • 14:11
    Шахбаз Шариф обсудил с эмиром Катара сотрудничество в обороне и энергетике - ОБНОВЛЕНО

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани ситуацию на Ближнем Востоке и странах Персидского залива.

    Как передает Report, об этом Шариф написал на своей странице в "Х".

    "Мы обсудили развивающуюся региональную ситуацию, особенно в странах Персидского залива, и подчеркнули важность деэскалации, диалога и тесной международной координации для обеспечения мира и стабильности", - сказал Шариф.

    Шариф также обсудил вопросы укрепления сотрудничества в вопросах безопасности, обороны и энергетики.

    Глава пакистанского правительства подчеркнул, что Исламабад решительно осуждает атаки, направленные на Катар и другие страны региона, и выразил солидарность с Дохой.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибудет в столицу Катара Доху для встречи с эмиром страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление канцелярии.

    По данным телеканала, стороны намерены обсудить перспективы достижения долгосрочного перемирия между Ираном и США.

    Отмечается, что накануне Шариф также провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в Джидде, в ходе которой обсудил роль Пакистан в содействии прекращению огня между США и Иран, а также организации прошедших переговоров в Исламабаде.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив Шахбаз Шариф Тамим бен Хамад Аль Тани Мухаммед бин Салман Аль Сауд
    Şahbaz Şərif Qətər əmiri ilə müdafiə və enerji sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB
    Pakistan's PM to meet with Qatari leader in continuing push for peace

