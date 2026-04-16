    Оползень в Папуа-Новой Гвинее унес жизни как минимум 10 человек

    В Папуа-Новой Гвинее в результате оползня погибли по меньшей мере 10 человек.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в провинции Восточная Новая Британия на северо-востоке страны.

    Согласно информации, оползень сошел на деревню Газель после продолжительных ливней и паводков.

    Не исключается, что под завалами могут находиться люди, числящиеся пропавшими без вести. В связи с этим число жертв может увеличиться.

    На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

    Папуа-Новая Гвинея Сход оползня
    Papua-Yeni Qvineyada baş verən torpaq sürüşməsində 10 nəfər ölüb
    Deadly landslide claims 10 lives in PNG's East New Britain, local media report

    09:44

    CENTCOM заявил о продолжении морской блокады Ирана

    Другие страны
    09:43

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $6

    Энергетика
    09:40

    В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:36

    Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатов

    Финансы
    09:34

    В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучение

    Другие страны
    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)

    Финансы
    09:14

    Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в Тбилиси

    Индивидуальные
    09:11

    ВВП Китая в I квартале вырос на 5%

    Другие страны
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2026)

    Финансы
    Лента новостей