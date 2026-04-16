    Azərbaycan cüdoçuları Tbilisidə Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

    • 16 aprel, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan cüdoçuları Tbilisidə Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

    Azərbaycan cüdoçuları Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında bu gün mübarizəyə başlayırlar.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, ilk yarış günündə milli komandanın 7 üzvü tatamiyə çıxacaq.

    Kişilərdən Əhməd Yusifov, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq), Turan Bayramov (66 kq), qadınlardan Könül Əliyeva, Şəfəq Həmidova (hər ikisi 48 kq), Leyla Əliyeva, Gültac Məmmədəliyeva (hər ikisi 52 kq) medal qazanmağa çalışacaqlar.

    Kişilər

    60 kq, 1/8 final

    Balabəy Ağayev – Qal Blajiç (Sloveniya) / Andrea Karlino (İtaliya) cütünün qalibi ilə

    Əhməd Yusifov – Çarli Eyr (Böyük Britaniya) / Marton Andrasi (Macarıstan) cütünün qalibi ilə

    66 kq, 1/16 final

    Turan Bayramov – Nikolas Kuntse (Almaniya)

    Qadınlar

    48 kq, 1/16 final

    Könül Əliyeva – Amber Qersyes (Niderland)

    Şəfəq Həmidova – Erza Muminoviç (Kosova)

    52 kq, 1/16 final

    Leyla Əliyeva – Nikolina Nişaviç (Serbiya)

    Gültac Məmmədəliyeva – Karla Tavares Fernandeş (Lüksemburq)

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq.

    Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в Тбилиси

