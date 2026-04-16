Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в Тбилиси
Индивидуальные
- 16 апреля, 2026
- 09:14
Азербайджанские дзюдоисты сегодня начинают борьбу на чемпионате Европы в столице Грузии Тбилиси.
Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, в первый день соревнований на татами выйдут 7 членов национальной сборной.
В соревнованиях среди мужчин за медали будут бороться Ахмед Юсифов, Балабей Агаев (оба в весовой категории 60 кг), Туран Байрамов (66 кг), среди женщин - Кёнуль Алиева, Шафаг Хамидова (обе в весовой категории 48 кг), Лейла Алиева и Гюльтадж Мамедалиева (обе в весовой категории 52 кг).
Чемпионат Европы завершится 19 апреля.
