UEFA Avropa Liqasında bu gün yarımfinalçılar bəlli olacaq
Futbol
- 16 aprel, 2026
- 09:08
UEFA Avropa Liqasında bu gün yarımfinalçılar müəyyənləşəcək.
"Report"un məlumatına görə, buna turnirin 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmalarından sonra aydınlıq gələcək.
"Selta" evdə "Frayburq"u, "Betis" isə "Braqa"nı qəbul edəcək. "Nottinqem Forest" İngiltərədə "Portu" ilə üz-üzə gələcək. "Aston Villa" isə "Bolonya"nı sınağa çəkəcək.
UEFA Avropa Liqası
1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
16 aprel
20:45. "Selta" (İspaniya) – "Frayburq" (Almaniya)
İlk oyun – 0:3
23:00. "Betis" (İspaniya) – "Braqa" (Portuqaliya)
İlk oyun – 1:1
23:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Portu" (Portuqaliya)
İlk oyun – 1:1
23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Bolonya" (İtaliya)
İlk oyun – 3:1
