    UEFA Avropa Liqasında bu gün yarımfinalçılar bəlli olacaq

    Futbol
    • 16 aprel, 2026
    • 09:08
    UEFA Avropa Liqasında bu gün yarımfinalçılar bəlli olacaq

    UEFA Avropa Liqasında bu gün yarımfinalçılar müəyyənləşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, buna turnirin 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmalarından sonra aydınlıq gələcək.

    "Selta" evdə "Frayburq"u, "Betis" isə "Braqa"nı qəbul edəcək. "Nottinqem Forest" İngiltərədə "Portu" ilə üz-üzə gələcək. "Aston Villa" isə "Bolonya"nı sınağa çəkəcək.

    UEFA Avropa Liqası

    1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

    16 aprel

    20:45. "Selta" (İspaniya) – "Frayburq" (Almaniya)

    İlk oyun – 0:3

    23:00. "Betis" (İspaniya) – "Braqa" (Portuqaliya)

    İlk oyun – 1:1

    23:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Portu" (Portuqaliya)

    İlk oyun – 1:1

    23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Bolonya" (İtaliya)

    İlk oyun – 3:1

    UEFA Avropa Liqası Selta FK Frayburq FK Betis FK Braqa FK Nottinqem Forest FK Aston Villa FK Bolonya FK

