Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.04.2026)
- 16 aprel, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0074 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2372 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0074
|
100 Rusiya rublu
|
2,2372
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2220
|
1 Belarus rublu
|
0,5824
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1155
|
1 Çexiya kronu
|
0,0825
|
1 Çin yuanı
|
0,2493
|
1 Danimarka kronu
|
0,2686
|
1 Gürcü larisi
|
0,6314
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2171
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0182
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3078
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1860
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1771
|
1 İsrail şekeli
|
0,5678
|
1 Kanada dolları
|
1,2391
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5032
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3587
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5529
|
1 Moldova leyi
|
0,0994
|
1 Norveç kronu
|
0,1814
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6079
|
1 Polşa zlotası
|
0,4739
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3943
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3387
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3354
|
Türk lirəsi
|
0,0380
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0390
|
Yapon yeni
|
1,0710
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0054
|
Qızıl
|
8216,6525
|
Gümüş
|
137,1747
|
Platin
|
3656,3855
|
Palladium
|
2714,9425