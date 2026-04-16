İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.04.2026)

    Maliyyə
    • 16 aprel, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.04.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0074 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2372 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0074

    100 Rusiya rublu

    2,2372

    1 Avstraliya dolları

    1,2220

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1155

    1 Çexiya kronu

    0,0825

    1 Çin yuanı

    0,2493

    1 Danimarka kronu

    0,2686

    1 Gürcü larisi

    0,6314

    1 Honq Konq dolları

    0,2171

    1 Hindistan rupisi

    0,0182

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3078

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1860

    1 İsveçrə frankı

    2,1771

    1 İsrail şekeli

    0,5678

    1 Kanada dolları

    1,2391

    1 Küveyt dinarı

    5,5032

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3587

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5529

    1 Moldova leyi

    0,0994

    1 Norveç kronu

    0,1814

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6079

    1 Polşa zlotası

    0,4739

    1 Rumıniya leyi

    0,3943

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3387

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3354

    Türk lirəsi

    0,0380

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0390

    Yapon yeni

    1,0710

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0054

    Qızıl

    8216,6525

    Gümüş

    137,1747

    Platin

    3656,3855

    Palladium

    2714,9425
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)
    CBA currency exchange rates (16.04.2026)

