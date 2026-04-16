    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)

    Финансы
    • 16 апреля, 2026
    • 09:22
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% до 2,0074 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2% до 2,2372 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0074

    100 российских рублей

    2,2372

    1 австралийский доллар

    1,2220

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1155

    1 чешская крона

    0,0825

    1 китайский юань

    0,2493

    1 датская крона

    0,2686

    1 грузинский лари

    0,6314

    1 гонконгский доллар

    0,2171

    1 индийская рупия

    0,0182

    1 британский фунт

    2,3078

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1860

    1 швейцарский франк

    2,1771

    1 израильский шекель

    0,5678

    1 канадский доллар

    1,2391

    1 кувейтский динар

    5,5032

    100 казахстанских тенге

    0,3587

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5529

    1 молдавский лей

    0,0994

    1 норвежская крона

    0,1814

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6079

    1 польский злотый

    0,4739

    1 румынский лей

    0,3943

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3387

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3354

    1 Турецкая лира

    0,0380

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0390

    100 Японских йен

    1,0710

    1 Новозеландский доллар

    1,0054

    Золото

    8216,6525

    Серебро

    137,1747

    Платина

    3656,3855

    Палладий

    2714,9425
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.04.2026)
    CBA currency exchange rates (16.04.2026)

    Последние новости

    09:44

    CENTCOM заявил о продолжении морской блокады Ирана

    Другие страны
    09:43

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $6

    Энергетика
    09:40

    В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:36

    Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатов

    Финансы
    09:34

    В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучение

    Другие страны
    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)

    Финансы
    09:14

    Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в Тбилиси

    Индивидуальные
    09:11

    ВВП Китая в I квартале вырос на 5%

    Другие страны
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2026)

    Финансы
    Лента новостей