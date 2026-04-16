Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)
- 16 апреля, 2026
- 09:22
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% до 2,0074 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2% до 2,2372 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0074
|
100 российских рублей
|
2,2372
|
1 австралийский доллар
|
1,2220
|
1 белорусский рубль
|
0,5824
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1155
|
1 чешская крона
|
0,0825
|
1 китайский юань
|
0,2493
|
1 датская крона
|
0,2686
|
1 грузинский лари
|
0,6314
|
1 гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 индийская рупия
|
0,0182
|
1 британский фунт
|
2,3078
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1860
|
1 швейцарский франк
|
2,1771
|
1 израильский шекель
|
0,5678
|
1 канадский доллар
|
1,2391
|
1 кувейтский динар
|
5,5032
|
100 казахстанских тенге
|
0,3587
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5529
|
1 молдавский лей
|
0,0994
|
1 норвежская крона
|
0,1814
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6079
|
1 польский злотый
|
0,4739
|
1 румынский лей
|
0,3943
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3387
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3354
|
1 Турецкая лира
|
0,0380
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0390
|
100 Японских йен
|
1,0710
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0054
|
Золото
|
8216,6525
|
Серебро
|
137,1747
|
Платина
|
3656,3855
|
Палладий
|
2714,9425