    CBA currency exchange rates (16.04.2026)

    Finance
    • 16 April, 2026
    • 09:38
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.2% to 2.0074 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.2% to 2.2372 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0074

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2372

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2220

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5824

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1155

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0825

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2493

    1 DKK (Danish krone)

    0.2686

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6314

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2171

    1 INR (Indian rupee)

    0.0182

    1 GBP (British pound)

    2.3078

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1860

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1771

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5678

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2391

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5032

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3587

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5529

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0994

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1814

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6079

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4739

    1 RON (Romanian leu)

    0.3943

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0171

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3387

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4531

    1 SDR (IMF)

    2.3354

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0380

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0390

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0710

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0054

    Gold (1 ounce)

    8,216.6525

    Silver (1 ounce)

    137.1747

    Platinum (1 ounce)

    3,656.3855

    Palladium (1 ounce)

    2,714.9425
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)

