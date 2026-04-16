CBA currency exchange rates (16.04.2026)
- 16 April, 2026
- 09:38
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.2% to 2.0074 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.2% to 2.2372 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
2.0074
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.2372
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2220
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5824
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1155
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0825
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2493
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2686
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6314
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2171
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0182
|
1 GBP (British pound)
|
2.3078
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1860
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1771
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5678
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2391
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5032
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3587
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5529
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0994
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1814
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6079
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4739
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3943
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0171
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3387
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4531
|
1 SDR (IMF)
|
2.3354
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0380
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0390
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0710
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
1.0054
|
Gold (1 ounce)
|
8,216.6525
|
Silver (1 ounce)
|
137.1747
|
Platinum (1 ounce)
|
3,656.3855
|
Palladium (1 ounce)
|
2,714.9425