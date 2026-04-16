Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

Израиль и США преследуют одинаковые цели в отношении Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Наши американские друзья информируют нас о развитии событий, связанных с Ираном. Цели Израиля и США совпадают: мы хотим, чтобы обогащенный уран был вывезен из Ирана, чтобы Тегеран отказался от возможностей по обогащению урана и, разумеется, чтобы проливы оставались открытыми.

Пока еще рано говорить о том, чем завершится эта история и даже как именно она будет развиваться. Мы готовы к любому сценарию, ожидая возможного возобновления военных действий", - сказал Нетаньяху в своем видеообращении.