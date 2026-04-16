Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    • 16 апреля, 2026
    • 04:44
    Израиль и США преследуют одинаковые цели в отношении Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    "Наши американские друзья информируют нас о развитии событий, связанных с Ираном. Цели Израиля и США совпадают: мы хотим, чтобы обогащенный уран был вывезен из Ирана, чтобы Тегеран отказался от возможностей по обогащению урана и, разумеется, чтобы проливы оставались открытыми.

    Пока еще рано говорить о том, чем завершится эта история и даже как именно она будет развиваться. Мы готовы к любому сценарию, ожидая возможного возобновления военных действий", - сказал Нетаньяху в своем видеообращении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Обогащение урана
    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

