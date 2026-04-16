    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.04.2026)

    Maliyyə
    • 16 aprel, 2026
    • 09:00
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    94,99

    - 0,12

    34,14

    Neft WTI (dollar/barel)

    91,69

    0,71

    34,27

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 850,60

    1,60

    509,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 463,72

    - 72,27

    400,43

    S&P 500

    7 022,95

    55,57

    177,45

    Nasdaq

    24 016,02

    376,94

    774,03

    Nikkei

    59 370,13

    1 014,46

    9 030,65

    Dax

    24 066,70

    22,48

    - 423,71

    FTSE 100

    10 559,58

    - 49,48

    628,20

    CAC 40 INDEX

    8 274,57

    - 53,29

    125,07

    Shanghai Composite

    4 048,64

    22,33

    79,80

    Bist 100

    14 252,38

    50,14

    2 990,86

    RTS

    1 147,48

    15,56

    33,35

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1812

    0,0024

    0,0067

    USD/GBP

    1,3581

    0,0014

    0,0108

    JPY/USD

    158,6800

    - 0,2900

    2,2300

    RUB/USD

    75,9873

    0,1906

    - 2,7627

    TRY/USD

    44,7617

    0,0268

    1,8055

    CNY/USD

    6,8182

    0,0008

    - 0,1708
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (16.04.2026)

    Son xəbərlər

    09:46

    Azərbaycan və Türkiyə arasında məhkəmə sahəsində fikir mübadiləsi aparılıb

    Hadisə
    09:43

    Vergidə üfüqi monitorinq üçün ərizənin forması və doldurulma qaydası təsdiqlənib

    Biznes
    09:43

    "Real"da baş məşqçi postuna dörd namizəd var

    Futbol
    09:38

    Beynəlxalq axtarışa verilən məktəb direktoru Türkiyədən Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    09:37

    İranda məktəblər distant təhsilə keçməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    09:32

    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:31

    Şəmkirdə kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:31

    Universitetlərə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    09:30
    Foto

    Ordubadda qaya uçqunu olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti