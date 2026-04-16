Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.04.2026)
Maliyyə
- 16 aprel, 2026
- 09:00
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
94,99
- 0,12
34,14
Neft WTI (dollar/barel)
91,69
0,71
34,27
Qızıl (dollar/unsiya)
4 850,60
1,60
509,50
İndekslər
Dow-Jones
48 463,72
- 72,27
400,43
S&P 500
7 022,95
55,57
177,45
Nasdaq
24 016,02
376,94
774,03
Nikkei
59 370,13
1 014,46
9 030,65
Dax
24 066,70
22,48
- 423,71
FTSE 100
10 559,58
- 49,48
628,20
CAC 40 INDEX
8 274,57
- 53,29
125,07
Shanghai Composite
4 048,64
22,33
79,80
Bist 100
14 252,38
50,14
2 990,86
RTS
1 147,48
15,56
33,35
Valyuta
USD/EUR
1,1812
0,0024
0,0067
USD/GBP
1,3581
0,0014
0,0108
JPY/USD
158,6800
- 0,2900
2,2300
RUB/USD
75,9873
0,1906
- 2,7627
TRY/USD
44,7617
0,0268
1,8055
CNY/USD
6,8182
0,0008
- 0,1708
Son xəbərlər
09:46
Azərbaycan və Türkiyə arasında məhkəmə sahəsində fikir mübadiləsi aparılıbHadisə
09:43
Vergidə üfüqi monitorinq üçün ərizənin forması və doldurulma qaydası təsdiqlənibBiznes
09:43
"Real"da baş məşqçi postuna dörd namizəd varFutbol
09:38
Beynəlxalq axtarışa verilən məktəb direktoru Türkiyədən Azərbaycana ekstradisiya edilibHadisə
09:37
İranda məktəblər distant təhsilə keçməyə hazırlaşırDigər ölkələr
09:32
Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşıbEnergetika
09:31
Şəmkirdə kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
09:31
Universitetlərə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıbElm və təhsil
09:30
Foto