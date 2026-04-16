Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2026)
- 16 апреля, 2026
- 09:04
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
94,99
|
- 0,12
|
34,14
|
WTI (долл/барр)
|
91,69
|
0,71
|
34,27
|
Золото (долл/унция)
|
4 850,60
|
1,60
|
509,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 463,72
|
- 72,27
|
400,43
|
S&P 500
|
7 022,95
|
55,57
|
177,45
|
Nasdaq
|
24 016,02
|
376,94
|
774,03
|
Nikkei
|
59 370,13
|
1 014,46
|
9 030,65
|
Dax
|
24 066,70
|
22,48
|
- 423,71
|
FTSE 100
|
10 559,58
|
- 49,48
|
628,20
|
CAC 40 INDEX
|
8 274,57
|
- 53,29
|
125,07
|
Shanghai Composite
|
4 048,64
|
22,33
|
79,80
|
Bist 100
|
14 252,38
|
50,14
|
2 990,86
|
RTS
|
1 147,48
|
15,56
|
33,35
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1812
|
0,0024
|
0,0067
|
USD/GBP
|
1,3581
|
0,0014
|
0,0108
|
JPY/USD
|
158,6800
|
- 0,2900
|
2,2300
|
RUB/USD
|
75,9873
|
0,1906
|
- 2,7627
|
TRY/USD
|
44,7617
|
0,0268
|
1,8055
|
CNY/USD
|
6,8182
|
0,0008
|
- 0,1708
