    Федеральный апелляционный суд США поддержал политику Трампа в части содержания мигрантов под стражей

    • 07 февраля, 2026
    • 08:58
    Федеральный апелляционный суд США поддержал политику Трампа в части содержания мигрантов под стражей

    Разделившаяся во мнениях коллегия федерального апелляционного суда накануне поддержала политику администрации Дональда Трампа, предусматривающую обязательное содержание под стражей лиц, задержанных в ходе иммиграционных рейдов, без права на освобождение под залог.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Сообщается, что решение, принятое консервативным составом судей со счетом 2:1 Пятым окружным апелляционным судом США, базирующимся в Новом Орлеане, стало первым случаем, когда апелляционная инстанция признала эту политику законной, несмотря на то, что сотни судей низших инстанций по всей стране ранее объявляли ее незаконной.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди приветствовала решение в социальных сетях, заявив, что оно нанесло "серьезный удар по активистским судьям, которые на каждом шагу подрывали наши усилия по обеспечению безопасности Америки".

    Ожидается, что вердикт затронет тысячи людей, поскольку юрисдикция суда охватывает Техас и Луизиану, штаты с большим числом центров содержания под стражей и наибольшим количеством иммиграционных задержанных.

    В ближайшие недели другие апелляционные суды также рассмотрят этот вопрос, и в конечном итоге его, вероятно, придется разрешать Верховному суду США.

    Согласно федеральному иммиграционному законодательству, "заявители на допуск" в Соединенные Штаты подлежат обязательному содержанию под стражей на время рассмотрения их дел в иммиграционных судах и не имеют права на слушания о залоге.

    "Текст закона говорит сам за себя - независимо от решений предыдущих администраций", - написала она в мотивировочной части решения большинства, в которое вошли двое судей, назначенных президентами-республиканцами.

    Судья Дана Дуглас, назначенная президентом-демократом Джо Байденом, выступила с особым мнением, заявив, что Конгресс, принявший закон 1996 года, "весьма удивился бы, узнав, что тем самым он обязал содержать под стражей без права на залог два миллиона человек".

