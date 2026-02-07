Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Дорожная полиция: При дальних поездках водителям важно делать перерывы

    Внутренняя политика
    • 07 февраля, 2026
    • 09:41
    Дорожная полиция: При дальних поездках водителям важно делать перерывы

    Во время поездок на дальние расстояния водителям необходимо делать регулярные перерывы, заранее проверять техническое состояние автомобиля и выбирать скорость с учетом дорожных условий.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) к гражданам, совершающим поездки в выходные дни.

    В ведомстве отметили, что на автомагистралях республиканского значения интенсивность движения по выходным возрастает, что требует особого внимания к вопросам безопасности. Чаще всего в эти дни аварии происходят из-за спешки, невнимательности и неправильной оценки дорожной ситуации.

    В полиции подчеркнули, что, несмотря на усиление профилактических и контрольных мероприятий, безопасность на дорогах зависит прежде всего от личной ответственности каждого водителя и его поведения за рулем.

    Также в обращении указано, что выезд на неисправном автомобиле, управление в усталом или сонном состоянии, несоблюдение дистанции, превышение скорости и нарушения правил обгона и маневрирования многократно повышают риск ДТП и нередко приводят к тяжелым последствиям.

    дорожная полиция аварии предупреждение
    BDYPİ: Uzun məsafəli səfərlər zamanı sürücülərin fasilələr verməsi vacibdir
    Ты - Король

    Последние новости

    10:56

    Эльмар Мирсалаев: Страховой рынок Азербайджана ожидает рост не менее 10%

    Финансы
    10:56

    Вице-спикер: Словакия справилась с угрозами дестабилизации

    Другие страны
    10:40

    В Азербайджане срок окупаемости проектов по энергоэффективности составит до 35 лет

    Инфраструктура
    10:20

    Азербайджан на 10,8% сократил расходы на импорт из Турции

    Бизнес
    10:16

    В Великобритании задержан 15-летний подросток за нападение на учителя

    Другие страны
    10:09

    Азербайджан занял 46-е место в Глобальном индексе исламского финтеха

    Финансы
    10:06

    Зимняя Олимпиада: Сегодня разыграют медали в девяти видах спорта

    Командные
    09:59

    ВВС Польши подняли в воздух авиацию из-за активности России в Украине

    Другие страны
    09:58

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей