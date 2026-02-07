İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    BDYPİ: Uzun məsafəli səfərlər zamanı sürücülərin fasilələr verməsi vacibdir

    Daxili siyasət
    • 07 fevral, 2026
    • 09:31
    BDYPİ: Uzun məsafəli səfərlər zamanı sürücülərin fasilələr verməsi vacibdir

    Uzun məsafəli səfərlər zamanı sürücülərin fasilələr verməsi, avtomobilin texniki vəziyyətini əvvəlcədən yoxlaması və yol şəraitinə uyğun hərəkət etməsi vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciətində bildirilib.

    Qeyd olunub ki, həftəsonları ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması yol hərəkəti təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət tələb edir:

    "İstirahət günlərində şəhərdənkənar istiqamətlərə, turizm və istirahət zonalarına yönələn intensiv hərəkət axını fonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisələri əksər hallarda sürücülərin tələskənliyi, diqqətsizliyi və yol şəraitini düzgün qiymətləndirməməsi ilə bağlı olur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən həftəsonları respublikanın avtomobil yollarında nəzarət-profilaktik tədbirlər gücləndirilsə də, təhlükəsizliyin təmin edilməsi yalnız inzibati nəzarətlə məhdudlaşmır. Yollarda təhlükəsiz mühitin formalaşması ilk növbədə hər bir sürücünün şəxsi məsuliyyətindən, sükan arxasında nümayiş etdirdiyi davranışdan asılıdır".

    Müraciətdə vurğulanıb ki, texniki cəhətdən nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq, yorğun və yuxusuz halda avtomobil idarə etmək, ara məsafəsini gözləməmək, sürət həddini aşmaq, ötmə və manevr qaydalarını pozmaq yol-nəqliyyat hadisəsi riskini dəfələrlə artırır və bir çox hallarda ağır nəticələrə səbəb olur.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Müraciət
    Дорожная полиция: При дальних поездках водителям важно делать перерывы

    Son xəbərlər

    10:33

    "Beşiktaş" "Roma"nın qapıçısını heyətinə qatıb

    Futbol
    10:26

    Azərbaycandakı binalarda enerji qənaətini hədəfləyən pilot layihənin şərtləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    10:24

    Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulub

    Hadisə
    10:17

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    10:14
    Foto
    Video

    Füzulidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:11

    Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:01

    İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaq

    Komanda
    09:55

    Enerji effektivliyi fondunun maliyyələşdirdiyi layihələrə dair tələblər təsdiqlənib

    Energetika
    09:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti