    В Исмаиллы пешеход погиб в результате наезда автомобиля

    Происшествия
    • 07 февраля, 2026
    • 09:46
    В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ночью 7 февраля Зауp Билалов, управляя автомобилем марки Opel, на территории села Ханагях совершил наезд на переходившего дорогу 36-летнего Джавада Халилова.

    Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    İsmayıllıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
