В Исмаиллы пешеход погиб в результате наезда автомобиля
Происшествия
- 07 февраля, 2026
- 09:46
В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ночью 7 февраля Зауp Билалов, управляя автомобилем марки Opel, на территории села Ханагях совершил наезд на переходившего дорогу 36-летнего Джавада Халилова.
Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
