İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İsmayıllıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 07 fevral, 2026
    • 09:36
    İsmayıllıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    İsmayıllıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına görə, fevralın 7-də saat 02:00 radələrində Zaur Bilalov idarə etdiyi "Opel" markalı avtomobillə İsmayıllı rayonunun Xanagah kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən yolu keçən piyada, 36 yaşlı Cavad Xəlilovu vurub.

    Piyada aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    İsmayıllı Avtomobil qəzası Xəsarət hadisə
    В Исмаиллы пешеход погиб в результате наезда автомобиля

    Son xəbərlər

    10:33

    "Beşiktaş" "Roma"nın qapıçısını heyətinə qatıb

    Futbol
    10:26

    Azərbaycandakı binalarda enerji qənaətini hədəfləyən pilot layihənin şərtləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    10:24

    Tərtərdə 146 kq at ətini mal əti adı ilə satmağa hazırlaşan dəstə tutulub

    Hadisə
    10:17

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 11 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    10:14
    Foto
    Video

    Füzulidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:11

    Polşa aviasiyası Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyinə görə havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:01

    İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar baş tutacaq

    Komanda
    09:55

    Enerji effektivliyi fondunun maliyyələşdirdiyi layihələrə dair tələblər təsdiqlənib

    Energetika
    09:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti