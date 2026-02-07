В Азербайджанской баскетбольной лиге пройдет еще один матч XVI тура
Командные
- 07 февраля, 2026
- 09:34
В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоится еще одна игра XVI тура.
Как сообщает Report, NTD сыграет в гостях у "Гянджи".
Встреча в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе начнется в 14:00.
Отметим, что тур завершится 8 февраля. Ранее "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" (102:77), "Губа" одолела "Серхедчи" (97:89), а "Орду" оказался сильнее "Нахчывана" (95:92).
