Azərbaycan Basketbol Liqası: XVI turun daha bir oyunu bu gün baş tutacaq
Komanda
- 07 fevral, 2026
- 09:27
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu bu gün baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, NTD "Gəncə"nin qonağı olacaq.
Gəncə Olimpiya İdman Kompleksindəki qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" "Sərhədçi"ni (97:89), "Ordu" "Naxçıvan"ı (95:92) məğlub edib.
