    Корниенко: Для выборов в Украине необходимо как минимум 60-дневное прекращение огня

    • 05 февраля, 2026
    • 15:08
    Корниенко: Для выборов в Украине необходимо как минимум 60-дневное прекращение огня

    Для проведения выборов во время военного положения в Украине необходимо как минимум 30-60-дневное прекращение огня.

    Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель правящей партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Украины, руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта о проведении выборов и референдума в условиях войны в Украине Александр Корниенко.

    Он напомнил, что в настоящее время в Украине существуют два вида выборов - очередные и внеочередные: "Проект, предлагаемый для послевоенного периода, будет третьим видом выборов. У нас пока нет такого понятия, его нужно создать. Однако, очередные выборы всегда занимают 90 дней, внеочередные - 60 дней. Мы не знаем других сроков в нашем законодательстве, переосмыслить их будет сложно".

    По его мнению, трудно предсказать, состоятся ли выборы в этом году: "Я не вижу таких оснований, пока не увижу, что произойдет в ближайшие несколько месяцев. У нас до мая действует режим военного положения. С другой стороны, Россия усиливает военную агрессию. Если в этих условиях будут проведены выборы, возникнут проблемы с возможностью голосования украинцев, находящихся за пределами страны. Как может быть объективным голосование граждан Украины, находящихся в России? Сложно придумать путь для этого. Мы все понимаем поведение страны-агрессора (России - ред.), и там никто не может гарантировать, что это голосование пройдет нормально".

    Корниенко отметил, что если раньше выборы обходились в 2,5-3 миллиарда гривен ($58-70 млн - ред.), то если просто умножить на два, сейчас эта цифра составит 6 млрд ($140 млн - ред.).

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

