MİDA: В азербайджанском квартале в Кахраманмараше завершено строительство 4 кварталов

В азербайджанском квартале в Кахраманмараше построено в общей сложности 456 квартир и 328 нежилых объектов.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил руководитель Аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Фарман Гурбанлы.

Он отметил, что общая площадь квартала составляет 27,6 га:

"Согласно проекту, квартал состоит из жилых зданий, начальной школы, детского сада и культурного центра. Здесь построено 68 жилых зданий, в которых в общей сложности насчитывается 1 194 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир. В то же время для обеспечения рабочими местами жителей, которые будут проживать на данной территории, в жилых зданиях будет введено в эксплуатацию 1 595 нежилых (торговых) объектов. Также в соответствии с генеральным планом района завершено строительство кварталов 7, 8, 11 и 12. В 4 кварталах расположено 26 жилых зданий, и все они 4-этажные".

Было отмечено, что Азербайджан выделил помощь для поддержки Турции в восстановительных и строительных работах в регионе, пострадавшем от землетрясения. По предложению правительства Турции территория, на которой расположен Азербайджанский бульвар, была названа "Азербайджанским кварталом".

Отметим, что 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Зона бедствия охватила 11 провинций и соседние страны. Подземные толчки длились 105 секунд и унесли жизни 53 537 человек, более 107 тысяч пострадали. Было разрушено около 39 тысяч зданий.