Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитора

Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 78 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 26 февраля по адресу агентства: г. Баку, Наримановский район, ул. Гаджи Мамедова, 5.

Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 26 февраля в 17:31.