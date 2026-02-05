Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитора

    Финансы
    • 05 февраля, 2026
    • 15:38
    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитора

    Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 78 манатов.

    Претенденты могут подать свои предложения до 26 февраля по адресу агентства: г. Баку, Наримановский район, ул. Гаджи Мамедова, 5.

    Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 26 февраля в 17:31.

    Агентство наземного транспорта открытый тендер аудит финансовая отчетность
    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi auditor seçir
