    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    • 05 fevral, 2026
    • 15:27
    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 78 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 26-na qədər agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Hacı Məmmədov küçəsi, 5 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 26-da, saat 17:31-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi audit açıq tender
    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитора

