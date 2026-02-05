Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi auditor seçir
Maliyyə
- 05 fevral, 2026
- 15:27
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 78 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 26-na qədər agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Hacı Məmmədov küçəsi, 5 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 26-da, saat 17:31-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
