Грузия и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве по проекту подводного кабеля Черного моря

Грузинская государственная электроэнергетическая система и румынская национальная компания по передаче электроэнергии Transelectrica S.A. подписали меморандум о взаимопонимании по проекту подводного кабеля Черного моря.

Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Меморандум был подписан в рамках международной энергетической конференции Energy Week Black Sea 2026 в Бухаресте.

Подписанию предшествовали встречи заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Инги Пхаладзе и государственного секретаря министерства энергетики Румынии Павела-Касиана Нитулеску. Стороны обсудили текущий прогресс проекта подводного кабеля Черного моря и перспективы дальнейшего сотрудничества по проекту "Зеленый энергетический коридор".

Инга Пхаладзе подчеркнула стратегическую значимость Грузии для обеспечения энергетической безопасности региона и развития возобновляемой энергетики. Она отметила потенциал гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергии, акцентировав внимание на том, что увеличение доли возобновляемых источников в энергетическом балансе страны является приоритетом.