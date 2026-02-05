Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Грузия и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве по проекту подводного кабеля Черного моря

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 15:36
    Грузия и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве по проекту подводного кабеля Черного моря

    Грузинская государственная электроэнергетическая система и румынская национальная компания по передаче электроэнергии Transelectrica S.A. подписали меморандум о взаимопонимании по проекту подводного кабеля Черного моря.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

    Меморандум был подписан в рамках международной энергетической конференции Energy Week Black Sea 2026 в Бухаресте.

    Подписанию предшествовали встречи заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Инги Пхаладзе и государственного секретаря министерства энергетики Румынии Павела-Касиана Нитулеску. Стороны обсудили текущий прогресс проекта подводного кабеля Черного моря и перспективы дальнейшего сотрудничества по проекту "Зеленый энергетический коридор".

    Инга Пхаладзе подчеркнула стратегическую значимость Грузии для обеспечения энергетической безопасности региона и развития возобновляемой энергетики. Она отметила потенциал гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергии, акцентировав внимание на том, что увеличение доли возобновляемых источников в энергетическом балансе страны является приоритетом.

    Gürcüstan və Rumıniya Qara dəniz sualtı kabel layihəsi üzrə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb
