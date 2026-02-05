Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Еврокомиссия выделяет €347 млн на безопасность подводных кабелей

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 15:31
    Еврокомиссия выделяет €347 млн на безопасность подводных кабелей

    Еврокомиссия объявила о выделении €347 млн на стратегические проекты по защите подводных кабелей, по которым проходит почти весь межконтинентальный интернет-трафик.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

    Еврокомиссия представила новый набор мер по снижению рисков для обеспечения безопасности кабелей и список кабельных проектов, входящих в зону европейских интересов (CPEI). Кроме того, были внесены поправки в цифровую рабочую программу Фонда "Соединяя Европу" (Connecting Europe Facility - CEF), предусматривающие финансирование стратегических проектов на общую сумму €347 млн, включая отдельный конкурс на €20 млн для повышения возможностей ремонта подводных кабелей.

    Набор мер по безопасности кабелей включает шесть стратегических и четыре технических направления, направленные на укрепление устойчивости инфраструктуры. Он опирается на оценку рисков, проведенную в октябре 2025 года, которая выявила ключевые угрозы, уязвимости и зависимости подводных линий связи.

    Финансирование по программе CEF Digital предусматривает два конкурса на €60 млн в 2026 году для поддержки модулей ремонта кабелей и отдельный конкурс на €20 млн для установки оборудования SMART, включающего датчики и системы мониторинга для сбора океанских и сейсмических данных в реальном времени.

    Особое внимание уделяется поддержке ремонта кабелей, включая создание адаптируемых ремонтных модулей в портах и верфях для быстрого восстановления связи. Первым этапом станет пилотный проект в Балтийском море, учитывая рост числа инцидентов с подводными кабелями в последние годы.

    Конкурсы будут открыты только для государственных структур с полномочиями экстренного реагирования, включая службы гражданской защиты, национальные аварийные службы, береговую охрану и военно-морские силы.

    Еврокомиссия подводные кабели интернет кибербезопасность CPEI проекты инфраструктура
    Avropa Komissiyası sualtı kabellərin təhlükəsizliyinə 347 milyon avro ayırır
    Ты - Король

    Последние новости

    16:03

    Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"

    В регионе
    16:00

    КСИР задержал два танкера в Персидском заливе, арестовав весь экипаж

    Другие страны
    15:56

    Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении

    Внутренняя политика
    15:55

    Правящая партия Украины: Мы не можем пойти на уступки своих территорий

    Другие страны
    15:55

    БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земель

    Внешняя политика
    15:47

    РФ и Украина обменялись военнопленными

    В регионе
    15:41

    Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФ

    В регионе
    15:38

    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитора

    Финансы
    15:37

    Премьер Греции посетит Турцию по приглашению Эрдогана

    В регионе
    Лента новостей