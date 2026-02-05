Еврокомиссия выделяет €347 млн на безопасность подводных кабелей

Еврокомиссия объявила о выделении €347 млн на стратегические проекты по защите подводных кабелей, по которым проходит почти весь межконтинентальный интернет-трафик.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия представила новый набор мер по снижению рисков для обеспечения безопасности кабелей и список кабельных проектов, входящих в зону европейских интересов (CPEI). Кроме того, были внесены поправки в цифровую рабочую программу Фонда "Соединяя Европу" (Connecting Europe Facility - CEF), предусматривающие финансирование стратегических проектов на общую сумму €347 млн, включая отдельный конкурс на €20 млн для повышения возможностей ремонта подводных кабелей.

Набор мер по безопасности кабелей включает шесть стратегических и четыре технических направления, направленные на укрепление устойчивости инфраструктуры. Он опирается на оценку рисков, проведенную в октябре 2025 года, которая выявила ключевые угрозы, уязвимости и зависимости подводных линий связи.

Финансирование по программе CEF Digital предусматривает два конкурса на €60 млн в 2026 году для поддержки модулей ремонта кабелей и отдельный конкурс на €20 млн для установки оборудования SMART, включающего датчики и системы мониторинга для сбора океанских и сейсмических данных в реальном времени.

Особое внимание уделяется поддержке ремонта кабелей, включая создание адаптируемых ремонтных модулей в портах и верфях для быстрого восстановления связи. Первым этапом станет пилотный проект в Балтийском море, учитывая рост числа инцидентов с подводными кабелями в последние годы.

Конкурсы будут открыты только для государственных структур с полномочиями экстренного реагирования, включая службы гражданской защиты, национальные аварийные службы, береговую охрану и военно-морские силы.