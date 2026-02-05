Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Премьер Греции посетит Турцию по приглашению Эрдогана

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 15:37
    Премьер Греции посетит Турцию по приглашению Эрдогана

    Премьер Греции Кириакос Мицотакис по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 11 февраля посетит Турцию с визитом.

    Как сообщает Report, об этом написал глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети "X".

    По его словам, в рамках визита Мицотакис примет участие в шестом заседании Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Грецией.

    Также состоятся встречи высокого уровня, в ходе которых две соседние страны планируют обсудить возможности развития двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные процессы. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Кириакос Мицотакис Реджеп Тайип Эрдоган Турция Греция визит Бурханеттин Дуран
    Yunanıstanın Baş naziri Türkiyəyə səfər edəcək
    Greek PM to visit Türkiye on February 11
    Ты - Король

    Последние новости

    16:03

    Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"

    В регионе
    16:00

    КСИР задержал два танкера в Персидском заливе, арестовав весь экипаж

    Другие страны
    15:56

    Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении

    Внутренняя политика
    15:55

    Правящая партия Украины: Мы не можем пойти на уступки своих территорий

    Другие страны
    15:55

    БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земель

    Внешняя политика
    15:47

    РФ и Украина обменялись военнопленными

    В регионе
    15:41

    Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФ

    В регионе
    15:38

    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитора

    Финансы
    15:37

    Премьер Греции посетит Турцию по приглашению Эрдогана

    В регионе
    Лента новостей