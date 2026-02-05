Премьер Греции посетит Турцию по приглашению Эрдогана
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 15:37
Премьер Греции Кириакос Мицотакис по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 11 февраля посетит Турцию с визитом.
Как сообщает Report, об этом написал глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети "X".
По его словам, в рамках визита Мицотакис примет участие в шестом заседании Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Грецией.
Также состоятся встречи высокого уровня, в ходе которых две соседние страны планируют обсудить возможности развития двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные процессы. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.
