Премьер Греции посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Премьер Греции Кириакос Мицотакис по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 11 февраля посетит Турцию с визитом.

Как сообщает Report, об этом написал глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети "X".

По его словам, в рамках визита Мицотакис примет участие в шестом заседании Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Грецией.

Также состоятся встречи высокого уровня, в ходе которых две соседние страны планируют обсудить возможности развития двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные процессы. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.