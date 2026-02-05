Yunanıstanın Baş naziri Türkiyəyə səfər edəcək
- 05 fevral, 2026
- 15:21
Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Miçotakis fevralın 11-də Türkiyəyə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə səfər edəcək Baş nazir Türkiyə–Yunanıstan Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının Altıncı Toplantısında iştirak edəcək:
"Toplantıda iki qonşu ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkanları müzakirə olunacaq. Görüşlər zamanı ikitərəfli münasibətlərlə yanaşı, regional və qlobal proseslər barədə də fikir mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulur. Səfər çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinə yönəlmiş müxtəlif sənədlərin imzalanması da gündəmdədir".