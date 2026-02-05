İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Samuxda 16 kiloqramdan çox narkotikin satışının qarşısı alınıb, saxlanılan var

    Hadisə
    • 05 fevral, 2026
    • 08:40
    Samuxda 16 kiloqramdan çox narkotikin satışının qarşısı alınıb, saxlanılan var

    Samux Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Heydər Quliyev saxlanılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, həmin şəxsdən ümumi çəkisi 16 kiloqram 155 qram olan narkotik vasitə olan həşiş və marixuana aşkarlanıb.

    Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, H. Quliyev narkotikləri satmaq məqsədilə əldə edib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Samux narkotik satış
    В Самухе вывели из незаконного оборота более 16 кг наркотиков

    Son xəbərlər

    09:38

    "SOCAR AQŞ" növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaq

    Energetika
    09:38

    Ukraynada hakim partiyanın sədri: Seçkilərin bu il olub-olmaması sülh prosesindən asılıdır

    Region
    09:38
    Foto

    Şri-Lanka göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdarlıq edib

    Xarici siyasət
    09:36
    Foto

    Nizami Tibb Mərkəzində Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıb

    Sağlamlıq
    09:33

    Fevralın 28-də "planetlərin böyük paradı" müşahidə olunacaq

    Hadisə
    09:28

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilir

    Futbol
    09:25

    Aqrar müəssisələrin baş planlarının layihələndirmə normaları təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    09:24

    Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    09:21
    Foto
    Video

    Xocəsəndə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti