Gənclər Fondu auditor seçir
Maliyyə
- 05 fevral, 2026
- 15:06
Gənclər Fondu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, kotirovkada iştirak haqqı 23 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 19-na qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 93 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 19-da, saat 17:30-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Tax Audit" MMC olub. Şirkətə 2 800 manat ödənilib.
Gənclər Fondu ölkə Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb, dövlət başçısının 7 mart 2018-ci il tarixli fərmanı ilə publik hüquqi şəxsə çevrilib.
