    Gənclər Fondu auditor seçir

    Maliyyə
    • 05 fevral, 2026
    • 15:06
    Gənclər Fondu auditor seçir

    Gənclər Fondu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, kotirovkada iştirak haqqı 23 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 19-na qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 93 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 19-da, saat 17:30-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Tax Audit" MMC olub. Şirkətə 2 800 manat ödənilib.

    Gənclər Fondu ölkə Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb, dövlət başçısının 7 mart 2018-ci il tarixli fərmanı ilə publik hüquqi şəxsə çevrilib.

    Gənclər Fondu audit kotirovka sorğusu

