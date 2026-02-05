İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Prorektor: ADA Universiteti "yaşıl enerji"nin inkişafı üçün laboratoriyalar yaratmağı planlaşdırır

    Elm və təhsil
    • 05 fevral, 2026
    • 15:05
    Prorektor: ADA Universiteti yaşıl enerjinin inkişafı üçün laboratoriyalar yaratmağı planlaşdırır
    Fariz İsmayılzadə

    ADA Universitetində şirkətlərin "yaşıl enerji" və bərpa olunan enerji mənbələrinin (BOEM) inkişafı, həmçinin yeni texnologiyaların tətbiqi üçün tələbə və müəllimlərlə birgə işləmək imkanı əldə edəcəyi laboratoriyaların yaradılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı, ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə Bakıda "Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Həftəsi" çərçivəsində panel müzakirədə deyib.

    "İndi bizdə (ADA Universitetində - red.) şirkətlərin gəlib yaşıl enerjini, BOEM-i və yeni texnologiyaları inkişaf etdirə biləcəyi laboratoriyaların yaradılmasına dair böyük bir baxış var. Biz, həmçinin kənd təsərrüfatı üzrə davamlı metodları işləyib hazırlamaq, suya qənaət etmək, səmərəliliyi artırmaq və bitkilərin iqlim dəyişikliyinə davamlılığını təmin etmək üçün müasir sensorlar və avadanlıqlar tətbiq etmək məqsədilə kənd təsərrüfatı şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik", - İsmayılzadə qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bu təşəbbüslər tələbə və universitet tədqiqat layihələri vasitəsilə, eləcə də sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcək.

    Fariz İsmayılzadə ADA Universiteti yaşıl enerji
    Проректор: Университет ADA планирует создать лаборатории для развития зеленой энергетики
    ADA University plans labs to support green energy innovation

