Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Проректор: Университет ADA планирует создать лаборатории для развития зеленой энергетики

    Наука и образование
    • 05 февраля, 2026
    • 14:52
    Проректор: Университет ADA планирует создать лаборатории для развития зеленой энергетики

    В Университете ADA планируется создать лаборатории, где компании получат возможность работать вместе со студентами и преподавателями для развития зеленой энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также внедрения новых технологий.

    Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на панельной дискуссии в рамках "Молодежной недели Движения неприсоединения" в четверг в Баку.

    "Теперь у нас (в Университете ADA - ред.) есть большое видение создания лабораторий, куда компании смогут приходить, развивать зеленую энергетику, возобновляемые источники энергии и новые технологии. Мы также сотрудничаем с сельскохозяйственными компаниями, чтобы разрабатывать устойчивые методы ведения сельского хозяйства, экономить воду и внедрять современные датчики и оборудование для повышения эффективности и устойчивости культур к изменению климата", - отметил Исмаилзаде.

    По его словам, эти инициативы будут реализованы посредством студенческих и университетских исследовательских проектов и в сотрудничестве с промышленными предприятиями.

    Университет ADA Фариз Исмаилзаде лаборатории зеленая энергетика
    Prorektor: ADA Universiteti "yaşıl enerji"nin inkişafı üçün laboratoriyalar yaratmağı planlaşdırır
    ADA University plans labs to support green energy innovation
    Ты - Король

    Последние новости

    16:03

    Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"

    В регионе
    16:00

    КСИР задержал два танкера в Персидском заливе, арестовав весь экипаж

    Другие страны
    15:56

    Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении

    Внутренняя политика
    15:55

    Правящая партия Украины: Мы не можем пойти на уступки своих территорий

    Другие страны
    15:55

    БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земель

    Внешняя политика
    15:47

    РФ и Украина обменялись военнопленными

    В регионе
    15:41

    Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФ

    В регионе
    15:38

    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитора

    Финансы
    15:37

    Премьер Греции посетит Турцию по приглашению Эрдогана

    В регионе
    Лента новостей