Проректор: Университет ADA планирует создать лаборатории для развития зеленой энергетики
- 05 февраля, 2026
- 14:52
В Университете ADA планируется создать лаборатории, где компании получат возможность работать вместе со студентами и преподавателями для развития зеленой энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также внедрения новых технологий.
Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на панельной дискуссии в рамках "Молодежной недели Движения неприсоединения" в четверг в Баку.
"Теперь у нас (в Университете ADA - ред.) есть большое видение создания лабораторий, куда компании смогут приходить, развивать зеленую энергетику, возобновляемые источники энергии и новые технологии. Мы также сотрудничаем с сельскохозяйственными компаниями, чтобы разрабатывать устойчивые методы ведения сельского хозяйства, экономить воду и внедрять современные датчики и оборудование для повышения эффективности и устойчивости культур к изменению климата", - отметил Исмаилзаде.
По его словам, эти инициативы будут реализованы посредством студенческих и университетских исследовательских проектов и в сотрудничестве с промышленными предприятиями.