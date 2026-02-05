Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Самухе вывели из незаконного оборота более 16 кг наркотиков

    Происшествия
    • 05 февраля, 2026
    • 08:49
    В Самухе вывели из незаконного оборота более 16 кг наркотиков

    Сотрудники Самухского районного отдела полиции задержали ранее судимого 37-летнего Гейдара Гулиева, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

    Как сообщает Report, правоохранители при личном досмотре обнаружили у задержанного наркотические средства - гашиш и марихуану общим весом 16 килограммов 155 граммов.

    В ходе расследования было установлено, что Г. Гулиев приобрел наркотики с целью сбыта.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного лица решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    борьба с наркоторговлей Самух
    Samuxda 16 kiloqramdan çox narkotikin satışının qarşısı alınıb, saxlanılan var
    Ты - Король

    Последние новости

    10:01

    Разыскиваемый за кражу 1,5 тонны топлива гражданин Кыргызстана задержан в США

    В регионе
    09:53

    Rystad Energy: Геополитика теряет долгосрочное влияние на цены нефти

    Энергетика
    09:51

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 2%

    Энергетика
    09:46

    Председатель правящей партии: Проведение в Украине выборов в 2026 году зависит от мирного процесса - ИНТЕРВЬЮ

    В регионе
    09:45

    Цена на Bitcoin упала ниже $71 тыс.

    Финансы
    09:45

    Турпоток из США в Азербайджан продемонстрировал рост

    Туризм
    09:40

    В Мингячевире мать и трое детей отравились угарным газом

    Происшествия
    09:31

    Цены на серебро снизились более чем на 10%

    Финансы
    09:29
    Фото

    За два дня сильный ветер повалил около 80 деревьев в Баку

    Экология
    Лента новостей