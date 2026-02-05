İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 14:48
    Lavrov: Aİ postsovet ölkələrini seçim qarşısında qoyur

    Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov hesab edir ki, Avropa İttifaqı (Aİ) postsovet ölkələrini daim "ya bizimlə, ya da onlarla" seçimi qarşısında qoyur.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Moskvada Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanla danışıqlarda bildirib.

    "Aİ-dən olan həmkarlara gəlincə, onlar müvafiq ölkəni daim seçim qarşısında qoyurlar: "Ya bizimlə, ya da onlarla". Bu, onların 20 ildən artıqdır ki, postsovet ölkələrinə məntiqi yanaşmasıdır", - Rusiya XİN rəhbəri deyib.

    "Çox ümid edirəm ki, Ermənistanda bunun arxasında nəyin dayandığını gözəl başa düşürlər", - o əlavə edib.

    Rusiya Sergey Lavrov Ermənistan Avropa İttifaqı
