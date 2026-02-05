Lavrov: Aİ postsovet ölkələrini seçim qarşısında qoyur
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 14:48
Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov hesab edir ki, Avropa İttifaqı (Aİ) postsovet ölkələrini daim "ya bizimlə, ya da onlarla" seçimi qarşısında qoyur.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Moskvada Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanla danışıqlarda bildirib.
"Aİ-dən olan həmkarlara gəlincə, onlar müvafiq ölkəni daim seçim qarşısında qoyurlar: "Ya bizimlə, ya da onlarla". Bu, onların 20 ildən artıqdır ki, postsovet ölkələrinə məntiqi yanaşmasıdır", - Rusiya XİN rəhbəri deyib.
"Çox ümid edirəm ki, Ermənistanda bunun arxasında nəyin dayandığını gözəl başa düşürlər", - o əlavə edib.
Son xəbərlər
15:49
Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edibRegion
15:49
Avropa Komissiyası sualtı kabellərin təhlükəsizliyinə 347 milyon avro ayırırDigər ölkələr
15:43
"Adana Dəmirspor" klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevə borcunu hələ də ödəməyibFutbol
15:37
İlham Əliyev qlobal miqyasda sülhü təşviq edən dövlət xadimi kimi qəbul olunur - RƏYDaxili siyasət
15:32
BTQ: Fransa müstəmləkə ərazilərində yerli əhalini torpaqlarından çıxmağa məcbur edirXarici siyasət
15:31
Ukraynada hakim partiyanın sədri: Öz ərazilərimizi Rusiyaya güzəştə gedə bilmərikDigər ölkələr
15:28
Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi auditor seçirMaliyyə
15:27
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi auditor seçirMaliyyə
15:27