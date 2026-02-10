İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    BVF təmsilçisi Azərbaycanın pensiya təminatı sistemi barədə məlumatlandırılıb

    Sosial müdafiə
    • 10 fevral, 2026
    • 14:07
    BVF təmsilçisi Azərbaycanın pensiya təminatı sistemi barədə məlumatlandırılıb

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Anna Bordo Azərbaycanda pensiya təminatı sistemində aparılan işlər barədə məlumatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalininin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) məlumat yayıb.

    Görüşdə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev son illər Azərbaycanda aparılan sosial islahatların uğurlarını diqqətə çatdırıb, son 7 ildə icra olunan 5 sosial islahat paketi nəticəsində sosial ödənişlərdə, o cümlədən pensiyalarda baş verən ciddi artımlar qeyd edilib.

    Pensiyaların bu ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək daha 9,3 faiz artırıldığı, pensiya təminatı sistemində humanist yanaşmaların tətbiqi istiqamətində atılan addımlardan bəhs olunub. Sosial təminat sahəsi üzrə son illər yaradılan rəqəmsal xidmətlər, proaktiv təyinat mexanizmləri diqqətə çatdırılıb.

    Azərbaycanın əmək bazarındakı inkişaf meyilləri, əmək müqavilələrinin sayında ildən-ilə davam edən artım dinamikası, icra olunan aktiv məşğulluq proqramları, peşə və kvalifikasiya standartlarının hazırlanaraq təsdiqlənməsi işləri barədə məlumat verilib. Əmək qanunvericiliyindəki son yeniliklər, qadınların məşğulluq imkanlarının artırılması üçün atılan addımlar, gənclərin məşğulluğuna yönəlmiş layihələr qeyd olunub.

    Missiya ilə görüşdə Azərbaycan pensiya təminatı sahəsində islahatlara və əmək bazarındakı son yenliklərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu Anar Əliyev Anna Bordo

    Son xəbərlər

    15:00

    Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir

    Biznes
    14:55

    Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    14:55

    "Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    14:54

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    14:52

    AMB və "Visa" sərhədlərarası köçürmələrin təhlükəsizliyinin artırılmasını müzakirə ediblər

    Maliyyə
    14:50

    Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:50

    Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olub

    Digər ölkələr
    14:42

    Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıb

    Futbol
    14:34

    Azərbaycan "Yaşıl enerji" tarixində ilk karbon kreditləri alıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti