    Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 14:34
    Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Европейский союз постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором "либо с нами, либо с ними".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на переговорах с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Москве.

    "Что касается коллег из Евросоюза, они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором: "Или с нами, или с ними". Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве", - сказал глава МИД РФ.

    "Я очень надеюсь, что в Армении прекрасно понимают, что за этим стоит", - добавил он.

    Россия Сергей Лавров Европейский союз Армения Ален Симонян
    Lavrov: Aİ postsovet ölkələrini seçim qarşısında qoyur
