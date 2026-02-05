Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Европейский союз постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором "либо с нами, либо с ними".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на переговорах с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Москве.

"Что касается коллег из Евросоюза, они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором: "Или с нами, или с ними". Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве", - сказал глава МИД РФ.

"Я очень надеюсь, что в Армении прекрасно понимают, что за этим стоит", - добавил он.