Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 14:34
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Европейский союз постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором "либо с нами, либо с ними".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на переговорах с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Москве.
"Что касается коллег из Евросоюза, они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором: "Или с нами, или с ними". Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве", - сказал глава МИД РФ.
"Я очень надеюсь, что в Армении прекрасно понимают, что за этим стоит", - добавил он.
