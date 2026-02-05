İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Xaçmazda qatar avtomobili vurub, sürücü ölüb

    Hadisə
    • 05 fevral, 2026
    • 12:22
    Xaçmaz rayonunda qatar avtomobili vurub, sürücü ölüb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, rayonun Nərəcan kəndində dəmir yolu keçidini keçmək istəyən "VAZ-21011"markalı avtomobili hərəkətdə olan qatar vurub.

    Avtomobilin sürücüsü, Xaçmaz rayon Ağtala kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Çələbiyev Səid İlham oğlu qəza zamanı ağır bədən xəsarətləri alaraq hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı xətt polisi tərəfindən araşdırma aparılır.

    Xaçmaz qatar qəza Xəsarət

