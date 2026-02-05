Xaçmazda qatar avtomobili vurub, sürücü ölüb
Hadisə
- 05 fevral, 2026
- 12:22
Xaçmaz rayonunda qatar avtomobili vurub, sürücü ölüb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, rayonun Nərəcan kəndində dəmir yolu keçidini keçmək istəyən "VAZ-21011"markalı avtomobili hərəkətdə olan qatar vurub.
Avtomobilin sürücüsü, Xaçmaz rayon Ağtala kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Çələbiyev Səid İlham oğlu qəza zamanı ağır bədən xəsarətləri alaraq hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı xətt polisi tərəfindən araşdırma aparılır.
