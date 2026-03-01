İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 01 mart, 2026
    • 12:14
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun oyun cədvəli açıqlanıb.

    "Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, oyunlar martın 4-dən 6-na qədər keçiriləcək.

    Yüksək Liqa

    Kişilər

    4 mart

    16:00. "Ordu" – "Neftçi"

    18:00. "Xilasedici" – "Gənclər"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    5 mart

    17:00. "Azərreyl" – "Murov Az Terminal"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    Qadınlar

    5 mart

    14:00. "Gəncə" – UNEC

    Gəncə İdman Sarayı

    17:00. "Gənclər" – "Milli Aviasiya Akademiyası"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı)

    6 mart

    17:00. "Turan" – "Abşeron"

    Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi

    17:00. "Murov Az Terminal" – "Azərreyl"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı.

    Voleybol Qadın voleybolçular kişi voleybolçular Azərbaycan Yüksək Liqası Yüksək Liqa

