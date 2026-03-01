Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib
Komanda
- 01 mart, 2026
- 12:14
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun oyun cədvəli açıqlanıb.
"Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, oyunlar martın 4-dən 6-na qədər keçiriləcək.
Yüksək Liqa
Kişilər
4 mart
16:00. "Ordu" – "Neftçi"
18:00. "Xilasedici" – "Gənclər"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
5 mart
17:00. "Azərreyl" – "Murov Az Terminal"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qadınlar
5 mart
14:00. "Gəncə" – UNEC
Gəncə İdman Sarayı
17:00. "Gənclər" – "Milli Aviasiya Akademiyası"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı)
6 mart
17:00. "Turan" – "Abşeron"
Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi
17:00. "Murov Az Terminal" – "Azərreyl"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı.
Son xəbərlər
13:35
Laricani: Bu gün ABŞ və İsrailə güclü zərbə endirəcəyikRegion
13:15
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində taekvondo üzrə "Demo team" üçün açıq məşq təşkil olunubFərdi
13:15
Foto
Banqladeş, Qətər, Pakistan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİBRegion
12:58
Möhsün Rzayi: Hərbi əməliyyatlar Xameneinin qisası alınana qədər davam edəcəkRegion
12:52
İran vətəndaşları ABŞ-nin İraqdakı səfirliyinə hücum ediblərDigər ölkələr
12:48
Tehranda bir neçə partlayış səsi eşidilibRegion
12:42
İranın yeni Ali rəhbərini Ekspertlər Şurası seçəcəkRegion
12:40
İranda öldürülən yüksəkvəzifəli şəxslərin adları açıqlanıb - YENİLƏNİBRegion
12:36