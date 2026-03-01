İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 01 mart, 2026
    • 12:06
    İran Fars körfəzi ölkələrində və İraqdakı ABŞ bazalarını bombalayıb

    İran Ordusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) pilotları Fars körfəzi ölkələrindəki və İraqın Kürdüstan bölgəsindəki ABŞ bazalarını bombalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ABŞ və İsrailin bütün hərbi mərkəzləri HHQ-nin hədəfi kimi qalacaq.

    İran HHM ABŞ bazalarına hücum Fars körfəzi gərginlik İraq Kürdüstan Regionu

