Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Hərbi
- 01 mart, 2026
- 16:38
Müdafiə Nazirliyi ötən həftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Son xəbərlər
18:01
Ramin Məhərrəmov II Liqanın dekabr ayının ən yaxşı qoluna görə mükafatlandırılıbFutbol
17:54
İranın keçmiş prezidenti Mahmud Əhmədinejad öldürülübRegion
17:51
KİV: Təxminən 150 tanker Fars körfəzi ölkələrinin sahillərində lövbər salıbDigər ölkələr
17:42
Laricani: İran region ölkələrinə hücum etmək niyyətində deyilRegion
17:33
ABŞ-də atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
17:24
Zelim Kotsoyev "Böyük Dəbilqə"də bürünc medal əldə edibFərdi
17:20
Belçika Şimal dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına aid tankeri saxlayıbDigər ölkələr
17:18
Yutta Lerdamın olimpiya forması hərracda rekord qiymətə satılıbFərdi
17:13