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    "MS Now": Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqdən sonra işdən çıxarılmaqla hədələnib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2026
    • 23:37
    MS Now: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqdən sonra işdən çıxarılmaqla hədələnib

    Ağ Evdə ABŞ Prezidentinin yeni mətbuat katibi Keti Zakariyanın ilk brifinqindən narazı qalıblar və onun tezliklə işdən çıxarıla biləcəyini mümkün hesab ediblər.

    "Report" "MS Now" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Amerika administrasiyasının nümayəndəsi bildirib.

    "Tribuna arxasında çıxış etmək asan deyil. Amma o, uğursuz başlayıb. İşini tez və əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmalıdır, əks halda Skaramuççinin rekordunu qıracaq", - telekanalın həmsöhbəti bildirib.

    Söhbət 2017-ci ilin iyulunda Ağ Evin kommunikasiyalar üzrə direktoru postuna təyin olunduqdan cəmi 10 gün sonra işdən çıxarılan Entoni Skaramuççidən gedir.

    Zakariyanın ilk brifinqi təxminən 14 dəqiqə davam edib. Bu zaman giriş bəyanatı təxminən səkkiz dəqiqə çəkib, mətbuat katibi üç jurnalistin suallarına təqribən beş dəqiqə cavab verib.

    O, brifinqin qısa olmasını Alyaskaya səfərə hazırlaşan Donald Trampın iş qrafiki ilə izah edib. Lakin telekanalın məlumatına görə, prezidentin yola düşməsi vaxt baxımından brifinqlə üst-üstə düşməyib.

    Tramp özü Zakariyanı tənqid etməyib və jurnalistlərə onun ilk brifinqi "çox yaxşı" keçirdiyini bildirib.

    Keti Zakariya Donald Tramp Ağ Ev (Vaşinqton) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    MS Now: Новому пресс-секретарю Белого дома пригрозили увольнением после первого брифинга
    MiniBoss
    MiniBoss

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