MS Now: Новому пресс-секретарю Белого дома пригрозили увольнением после первого брифинга

В Белом доме остались недовольны первым брифингом нового пресс-секретаря президента США Кейти Зэкэрайа и допустили возможность ее скорого увольнения.

Как передает Report со ссылкой на телеканал MS Now, об этом заявил представитель американской администрации.

"Выступать за трибуной непросто. Но она начала неудачно. Ей необходимо быстро и значительно улучшить свою работу, иначе она побьет рекорд Скарамуччи", - сказал собеседник телеканала.

Речь идет об Энтони Скарамуччи, который в июле 2017 года был уволен с поста директора по коммуникациям Белого дома спустя всего 10 дней после назначения.

Первый брифинг Зэкэрайа продолжался около 14 минут. При этом почти восемь с половиной минут заняло вступительное заявление, а на вопросы трех журналистов пресс-секретарь отвечала около пяти минут.

Краткость брифинга она объяснила рабочим графиком Дональда Трампа, который готовился к поездке на Аляску. Однако, по данным телеканала, отъезд президента не совпадал по времени с брифингом.

Сам Трамп не стал критиковать Зэкэрайа, заявив журналистам, что она провела первый брифинг "очень хорошо".